Российские исследователи открыли новый оазис в Антарктиде

Российские ученые сделали важное географическое открытие в Западной Антарктиде: на мысе Беркс они обнаружили новый оазис, сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось учеными Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Ранее этот участок считался нунатаком — обычной скалой в леднике. Однако детальный анализ показал, что перед ними устойчивое целостное образование, свободное ото льда.

Площадь нового оазиса составляет порядка 2,2 кв км. Он находится на горной территория с долинами. Среднегодовая температура воздуха здесь держится на отметке около минус 12 градусов по Цельсию.

Несмотря на суровый климат, в оазисе есть жизнь. Ученые зафиксировали здесь пингвинов, тюленей, антарктических буревестников и других птиц.

По решению ученого совета ААНИИ объекту присвоили имя в честь известного полярника Арнольда Богдановича Будрецкого. Окончательное утверждение названия предстоит сделать Международному научному комитету по изучению Антарктики (SCAR).

Открытие позволяет по-новому взглянуть на картографию ледового континента и расширяет представления о природных зонах Антарктиды.

