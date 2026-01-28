Подвиг, о котором помнят: в Красногорске почтили память защитников Ленинграда

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в нахабинском клубе «Мечта» состоялась патриотическая акция «900 дней мужества». Мероприятие, организованное в рамках проекта «Успех в единстве поколений», было посвящено 27 января 1944 года — дате, ставшей символом невероятной стойкости и победы человеческого духа над отчаянием.

Участники акции вспомнили суровые испытания, выпавшие на долю жителей и защитников города: голод, холод, артобстрелы и беспримерное мужество тех, кто работал на заводах и делился последним. Польза таких мероприятий заключается в живой передаче исторической памяти и укреплении связи между поколениями.

Важной составляющей акции стала работа волонтеров культуры «Твори Мечту». Они подготовили и вручили посетителям клуба специально созданные буклеты, содержащие информацию о блокаде. Эти материалы служат наглядным пособием, которое можно изучить дома, обсудить в семье или использовать для подготовки тематических уроков, тем самым сохраняя знания о подвиге для детей и подростков.

Это не просто формальное памятное событие, а инструмент воспитания и консолидации местного сообщества вокруг общих ценностей. Акция в клубе «Мечта» стала еще одним примером того, как культура и добровольчество могут работать вместе для решения важной общественной задачи — противостояния забвению героических и трагических страниц прошлого.