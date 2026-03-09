Подводный апокалипсис: животные начали терять слух из-за людей на севере

Исследование в канадской Арктике показало критическое влияние техногенных звуков на морских обитателей. Из-за таяния льдов открываются новые пути для судов, что нарушает коммуникацию китов и тюленей и ставит под угрозу их выживание, пишет ГР.

Научные сотрудники провели исследование в канадской бухте Кембридж-Бей и пришли к тревожным выводам о состоянии арктической фауны. Главной проблемой назван техногенный шум, который в последнее время существенно осложняет жизнь морских млекопитающих. Громкие звуки, источником которых становится человек, мешают животным общаться между собой, ориентироваться в пространстве, искать пропитание и выживать в экстремальных условиях Севера.

Ключевым фактором обострения ситуации стало глобальное потепление. В северных широтах наблюдается значительный рост температуры океана, что приводит к активному таянию ледового покрова. Лед отступает от привычных маршрутов, открывая ранее недоступные акватории для судоходства, туристических путешествий и добычи природных ресурсов. В результате уровень шумового загрязнения в регионе, по оценкам исследователей, увеличился в десять раз.

Существующие европейские нормативы, регулирующие допустимый уровень шума, признаны устаревшими для арктических реалий. В настоящее время ограничения касаются лишь низких частот, исходящих от крупных кораблей. Однако они полностью игнорируют воздействие авиации, маломерных судов, катеров и прочей техники, которая создает высокочастотный шумовой фон.

По словам ученых, ситуация в Кембридж-Бей является лишь отправной точкой масштабной проблемы. Чтобы сохранить хрупкие экосистемы Арктики, человечеству необходимо научиться правильно интерпретировать звуковой ландшафт океана. Использование устаревших европейских подходов не позволяет адекватно оценить угрозу и принять действенные меры по защите китов, тюленей и других обитателей северных вод.