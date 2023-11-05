Подводный крейсер «Император Александр Третий» успешно провел испытательный пуск баллистической ракеты «Булава»

Как проинформировали в российском Минобороны, стрельбы проводились в рамках последнего этапа программы госиспытаний.

Отмечается, что пуск баллистической ракеты «Булава» был из акватории Белого моря с подводного крейсера «Император Александр Третий». Цель на полигоне Кура на Камчатке была успешно поражена.

«Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что по итогам завершающего этапа госиспытаний будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота РФ.