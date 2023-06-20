Подвыпивший сахалинец пошутил над бортпроводником, сообщив о бомбе в ручной клади

Один из пассажиров самолета, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Москву, скрасил свое настроение спиртным напитком. К тому же он решил, что сотрудник авиакомпании тоже заскучал. Об этом сообщает ФАН

Сидя в салоне самолета, который вот-вот готовился взлететь, мужчина захотел неудачно пошутить над бортпроводником. Сахалинец сообщил ему, что он везет с собой бомбу. Конечно, нарушителя порядка сразу же задержали и отвезли в полицейский участок.

Как известно, никаких взрывчатых веществ в его вещах не обнаружено. Однако авиарейс из-за данного инцидента задержали на целых три часа.

До этого случая сообщалось, что за подобную шутку был задержан молодой житель Самары. По его словам, здание одного из вузов было заминировано.