Подземная река напомнила о себе: в центре Хабаровска асфальт ушел под воду прямо у управления дорог

В самом сердце Хабаровска, на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара, образовался провал дорожного полотна. Как сообщают Telegram-каналы, причиной стала подземная река Плюснинка, которая уже почти столетие течет под городом в бетонном русле.

Видимо, конструкции, сдерживавшие водный поток все эти годы, дали сбой, и асфальт не выдержал. Ирония ситуации заключается в том, что буквально в двух шагах от места провала находится здание управления внешнего благоустройства и дорог администрации Хабаровска.