Поджигательница волонтерского центра в суде заявила, что ее обманули

Следствие утверждает, что у Елизаветы был «умысел на совершение теракта в виде поджога». По версии обвинения, она бросила в подвал здания, где располагалась организация «Спасем Донбасс», две бутылки с зажигательной смесью. Сотрудник центра в суде рассказал, что девушка также указывала на предмет на своей груди как на «бомбу», но он, схватив огнетушитель, выгнал ее. Елизавета, признав вину, просила суд не лишать ее свободы, ссылаясь на работу и готовность возместить ущерб. Однако ее объяснения не убедили судью, которая отметила: «Те объяснения, которые вы даете, не отличаются здравомыслием». Следствие настаивало на аресте, указывая, что девушка из Вологды, живет в Петербурге одна, «склонна к внушаемости» и под влиянием может продолжить преступные действия. Ей также инкриминируют возможный сговор и разглашение данных следствия. В итоге мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Как выяснилось, Елизавета стала жертвой мошенников еще в декабре, переведя им более миллиона рублей.