Поджог в московском кинотеатре во время сеанса: чем обернется для подростка выполнение инструкций неизвестных?

Несовершеннолетний житель Москвы, устроивший поджог в кинозале торгового центра «Авиапарк», может быть приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет. Основанием для столь строгой меры пресечения служит 167-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, инцидент произошел во время вечернего киносеанса. Подросток, находившийся в зале, распылил легковоспламеняющуюся жидкость и целенаправленно поджег ее. К счастью, оперативные действия персонала и службы безопасности позволили незамедлительно локализовать и ликвидировать возгорание, в результате чего никто из зрителей не пострадал. Правонарушитель был задержан на месте преступления.

Особую пикантность делу придают данные, озвученные столичной прокуратурой. Согласно предварительной версии следствия, юноша действовал не по собственной инициативе, а выполнял инструкции неизвестных лиц, которые выходили с ним на связь по телефону.

Уголовная ответственность по данному эпизоду будет зависеть от окончательной квалификации деяния. По части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб) максимальным наказанием могут стать два года лишения свободы. Однако, если следствие докажет, что поджог был совершен из хулиганских побуждений общеопасным способом (что подпадает под часть 2 той же статьи), верхняя планка санкции возрастает до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось о том, что в Химках задержали подростка за поджог машины полиции по указанию незнакомцев.