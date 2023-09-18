Поджоги в школах Бельгии связывают с новой программой сексуального воспитания

Поджоги в шести школах Бельгии, произошедшие на прошлой неделе, предположительно связаны с противоречивой программой сексуального воспитания, пишет The Associated Press.

По данным властей, в некоторых из этих школ были обнаружены плакаты, протестующие против так называемой программы Evras.

Программа существует уже несколько лет, но ранее она не была обязательной для посещения.

Никто не взял на себя ответственность за поджоги, полиция не смогла задержать ни одного подозреваемого. Программу осудили несколько исламских группировок, заявивших, что она способствует «гиперсексуализации» детей.

Министр образования региона Валлония Кэролайн Дезир встала на защиту программы.

«Я хотела бы призвать всех успокоиться и попытаться еще раз пресечь ложь, распространяющуюся о системе Evras. Нет, это не готовит систему борьбы с педофилией. Нет, в планы Evras не входит заставить детей захотеть сменить пол. Нет, программа не планирует учить детей тому, как заниматься сексом», – сказала она.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что страна не отступит назад в вопросе сексуального просвещения.