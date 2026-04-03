«Поехали!» по-подмосковному: как регион готовится отметить День космонавтики

12 апреля Московская область отметит День космонавтики. В этом году исполняется 65 лет с момента исторического полета Юрия Гагарина на корабле «Восток-1». Легендарное «Поехали!» навсегда осталось в истории как символ мужества, научного прорыва и безграничных возможностей человека. Первый полет вокруг Земли продлился всего 108 минут, но он изменил представление человечества о космосе и стал поводом для гордости за свою страну, передает портал REGIONS .

В этом году празднование впервые пройдет в рамках российской Недели космоса. Эта неделя, учрежденная указом президента Владимира Путина, отныне будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля.

Организаторы напоминают, что отечественная космонавтика может похвастаться выдающимися достижениями: первой космической станцией «Салют», программой «Мир» и модулем «Звезда». Важно сохранять память о тех, кто внес вклад в развитие космонавтики, и передавать их знания новым поколениям.

Благоустройство городов к празднику

В преддверии Дня космонавтики в Подмосковье реализуются масштабные проекты благоустройства:

В Истре центр города превращают в единое пешеходное пространство. Помимо главной площади перед администрацией (исторически — Торговой), работы затронут улицы Первомайскую, Ленина, Чеховский и Почтовый переулки, а также часть Советской улицы. На самой площади устанавливают навес, качели и скамейки, с которых открывается вид на старинную застройку. Завершат обновление велопарковки, малые архитектурные формы и декоративные кустарники.

Сергиев Посад продолжает развивать свой туристический маршрут. Зона отдыха «Северные пруды» на улице Северно-Озерная станет восьмикилометровым продолжением пешеходного маршрута города. Здесь уже оборудуют интерактивные и спортивные площадки, обустроят ручей и проложат велодорожки. Пространство дополнят новые качели и зоны для спокойного отдыха.

Коломенский сквер «Блюдечко» превращается в место, где история оживает. Навигационные стенды украсят изображениями Коломенского кремля, а арт-объекты расскажут о забытых городских историях. Особое внимание уделили памяти о древних крепостных воротах — Косых и Мельничьих. Верхнюю террасу озеленят фруктовыми деревьями, а внизу высадят луговые влаголюбивые травы, сохранив существующие клумбы. Вечером пространство преобразится благодаря современной подсветке дорожек и мягкому свету торшеров.

В Ступине главный проспект Победы переосмысливают как часть «зеленого» каркаса города, который свяжет северные бульвары с южной площадью. Центральную пешеходную часть разделят на прогулочную зону и участки у зданий, учитывая привычные маршруты горожан. Ключевой доминантой станет фонтан, отсылающий к знаковой вехе: именно здесь был изготовлен корпус первого искусственного спутника Земли.

В Наро-Фоминске в ходе благоустройства Молодежной площади решено сохранить главный символ города — архитектурную композицию «Сердца». Старый фонтан демонтируют, построив на его месте новый. Пространство станет многофункциональным: здесь предусмотрят зоны как для активных мероприятий, так и для спокойного семейного досуга.

Для детей построят тематическую игровую площадку «Шестеренка» и школьный амфитеатр, а взрослые смогут воспользоваться коворкингом и пунктом проката инвентаря. Завершат образ мостики с историческими справками о заводе, зона для выгула собак и уютные места для отдыха. Это лишь один из шести проектов, которые стартовали в регионе после победы во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2024 году.

Организаторы приглашают жителей совместить прогулку на свежем воздухе с полезными покупками и поддержать местных производителей.

Ранее сообщалось, что мелодии, посвященные космосу, будут звучать вместо звонков в школах Подмосковья.