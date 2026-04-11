«Поехали!»: в Красногорске торжественно открыли детсад на 140 мест

На торжественной церемонии присутствовали глава городского округа Дмитрий Волков, директор Опалиховской гимназии (в состав которой вошло учреждение) Павел Кабанов, а также юные новоселы и их родители.

Мероприятие приурочили к 65-летию полета Юрия Гагарина. Когда малыши вместе с главой перерезали красную ленту, из уст детей прозвучало легендарное гагаринское «Поехали!».

«Хочу поблагодарить всю систему образования, созидателей — тех, кто строил этот замечательный детский сад. Мы держим на особом контроле развитие социальной инфраструктуры нашего округа, в том числе новых микрорайонов», — сказал Дмитрий Волков.

Он добавил, что теперь в районе работают школа на 825 учеников, детские сады на 350 мест и еще одно учреждение на 140 мест.

Двухэтажное здание построено по современным стандартам безопасности и комфорта. Внутри разместились восемь групп: шесть для дошкольников и две ясельные. Для детей оборудованы просторные игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и современный пищеблок. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами и отдельная зона для занятий спортом.