«Поехали!»: в Красногорске торжественно открыли детсад на 140 мест
В жилом комплексе «Опалиха О3» подмосковного Красногорска 10 апреля распахнул двери новый детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников.
На торжественной церемонии присутствовали глава городского округа Дмитрий Волков, директор Опалиховской гимназии (в состав которой вошло учреждение) Павел Кабанов, а также юные новоселы и их родители.
Мероприятие приурочили к 65-летию полета Юрия Гагарина. Когда малыши вместе с главой перерезали красную ленту, из уст детей прозвучало легендарное гагаринское «Поехали!».
«Хочу поблагодарить всю систему образования, созидателей — тех, кто строил этот замечательный детский сад. Мы держим на особом контроле развитие социальной инфраструктуры нашего округа, в том числе новых микрорайонов», — сказал Дмитрий Волков.
Он добавил, что теперь в районе работают школа на 825 учеников, детские сады на 350 мест и еще одно учреждение на 140 мест.
Двухэтажное здание построено по современным стандартам безопасности и комфорта. Внутри разместились восемь групп: шесть для дошкольников и две ясельные. Для детей оборудованы просторные игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и современный пищеблок. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами и отдельная зона для занятий спортом.
«Для нас это долгожданный сад. Приятно, садик новый, чистый, с множеством развивающих игрушек, и расположен недалеко от дома, в пешей доступности», — поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Юлия Мартынова.