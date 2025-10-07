Поезд Казань — Петербург столкнулся с грузовиком

В Зеленодольском районе Татарстана произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля. Об этом сообщил ТАСС .

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. К счастью, никто серьезно не пострадал. Инцидент произошел в Зеленодольском районе, возле станции Свияжск. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. На место выехала следственная группа, чтобы установить все обстоятельства.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что в аварию попал поезд № 134 «Поволжье», следовавший из Казани в Санкт-Петербург. После замены локомотива состав продолжил движение по маршруту. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на железнодорожном транспорте.

