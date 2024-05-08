«Поезд Победы» отправился из Балашихи на Поклонную гору

Их сопровождали глава округа Сергей Юров, заместитель начальника Московской железной дороги Павел Петровичев, юнармейцы и агитбригада. В новом вагоне поезда Иволга 4.0 звучали песни военных лет, знаменитая «Катюша» и «День Победы».

На станции «Площадь трех вокзалов» к ветеранам Балашихи присоединились ветераны-железнодорожники. Все вместе они проследовали до Поклонной горы.

«9 Мая - самый важный и самый святой праздник. День, когда мы вспоминаем Героев, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость. Сегодня прошла очень значимая акция, которую мы провели совестно с РЖД, с Московскими железными дорогами. Вместе мы предложили нашим ветеранам приехать в центр нашей столицы на Поклонную гору. 7 человек из нашего города приняли участие, их сопровождали юнармейцы. Получился настоящий праздник. Уверен, такая акция может стать традиционной»,- сказал Сергей Юров.

На Поклонной горе ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, юнармейцы почтили память погибших. Они вместе с Сергеем Юровым возложили цветы к монументу «Скорбь» в зале памяти и скорби.

В 2024 году исполняется 79 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В борьбе за свободу и независимость погибло более 26 миллионов человек.