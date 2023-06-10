«Поезд Победы» в Лабытнанги ЯНАО посетили почти 4 тысячи человек

За все то время, что музей был открыт к приему гостей, его посетили более 3 тысяч человек, в число которых вошли и местные жители, и гости города. Такая информация поступила от лабытнангских властей. По словам Марины Тресковой, главы города, поезд пришел на станцию, как в 1948-ом прибыл первый железнодорожный состав.

У «Поезда Победы» целых 10 вагонов, каждый из которых посвящен определенной теме. Суровая атмосфера военного времени воссоздается благодаря 18 стеновым экранам, видеопроекторам и мультимедийным поверхностям.