«Поезд Победы» в Лабытнанги ЯНАО посетили почти 4 тысячи человек
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Мобильная экспозиция впервые добралась до Ямало-Ненецкого Автономного округа. Передвижной музей демонстрирует основные моменты, происходящие в период ВОВ. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»
За все то время, что музей был открыт к приему гостей, его посетили более 3 тысяч человек, в число которых вошли и местные жители, и гости города. Такая информация поступила от лабытнангских властей. По словам Марины Тресковой, главы города, поезд пришел на станцию, как в 1948-ом прибыл первый железнодорожный состав.
У «Поезда Победы» целых 10 вагонов, каждый из которых посвящен определенной теме. Суровая атмосфера военного времени воссоздается благодаря 18 стеновым экранам, видеопроекторам и мультимедийным поверхностям.