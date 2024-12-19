Поезд раскидало в разные стороны после столкновения с грузовиком в техасском Пекосе

Как передает телеканал CNN, инцидент произошел накануне днем в городе Пекос, американский штат Техас. Тягач с полуприцепом застрял на переезде, а машинист товарного поезда с кучей вагонов не успел затормозить.

В результате столкновения десятки вагонов товарняка сошли с рельсов. А один из них и вовсе отлетел в стоящее неподалеку от железнодорожного полотна здание и разрушил его.

Сообщается, что, по предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали и были госпитализированы.

Напомним, минувшим днем в среду, 18 декабря, пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее сообщалось, что число обратившихся за помощью пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек.