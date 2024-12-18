Возросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

Число пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) с пассажирским поездом выросло до 17 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Отмечается, что в результате аварии пострадали трое несовершеннолетних.

В пресс-службе управления МЧС России сообщили, что всех пострадавших в результате инцидента доставили в местные медицинские учреждения. Всем им оказывается оперативная помощь.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, при столкновении поездов под Мурманском с рельсов сошли 19 вагонов, включая 15 грузовых.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря. Отмечалось, что с рельсов в результате столкновения с грузовым составом сошел двухэтажный пассажирский поезд.

По уточненной информации, в результате инцидента погибла женщина. Она скончалась в карете скорой помощи, когда ее везли в больницу. В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что семье погибшей и всем пострадавшим выплатят страховые выплаты.

Как сообщила Baza, вероятной причиной аварии с поездом стала поломка токоприемника в грузовом транспорте.