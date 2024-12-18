Возросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском
Минздрав: при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек
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Число пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) с пассажирским поездом выросло до 17 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.
Отмечается, что в результате аварии пострадали трое несовершеннолетних.
В пресс-службе управления МЧС России сообщили, что всех пострадавших в результате инцидента доставили в местные медицинские учреждения. Всем им оказывается оперативная помощь.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, при столкновении поездов под Мурманском с рельсов сошли 19 вагонов, включая 15 грузовых.
Инцидент произошел в среду, 18 декабря. Отмечалось, что с рельсов в результате столкновения с грузовым составом сошел двухэтажный пассажирский поезд.
По уточненной информации, в результате инцидента погибла женщина. Она скончалась в карете скорой помощи, когда ее везли в больницу. В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что семье погибшей и всем пострадавшим выплатят страховые выплаты.
Как сообщила Baza, вероятной причиной аварии с поездом стала поломка токоприемника в грузовом транспорте.