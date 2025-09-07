Поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за сильных ливней

Из-за сильных ливней в Швеции с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший боеприпасы. Об этом сообщила шведская телекомпания SVT.

В Швеции произошла авария на железной дороге: грузовой поезд, перевозивший боеприпасы, сошел с рельсов. Инцидент случился в воскресенье в северном районе Вестерноррланд из-за сильных дождей.

По информации телекомпании SVT, несколько вагонов оказались за пределами железнодорожного полотна недалеко от Эрншельдсвика. Шведское транспортное управление предполагает, что восстановление путей займет несколько недель.

Пресс-секретарь управления, Петер Йонссон, сообщил, что в составе поезда находились боеприпасы и литиевые батареи. Он уточнил, что экстренные службы обеспечили безопасность на месте происшествия, а опасные грузы были эвакуированы. После этого управление приступит к расчистке территории для оценки ущерба и проведения ремонтных работ.

Ранее обломок БПЛА с действующим снарядом упал на здание ж/д станции в Ростовской области.