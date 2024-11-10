Москвич лишился обеих ног, попав под поезд на станции Выхино МЦД-3

Как сообщает в Telegram-канале агентство городских новостей «Москва», инцидент с падением на пути пассажира метро произошел в воскресенье, 10 ноября, на станции Выхино Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Согласно предоставленной информации, поезд сбил мужчину в момент, когда он переходил пути. Пострадавший был спешно доставлен в ближайшую больницу. Мужчина остался жив, однако ноги врачам спасти не удалось, их пришлось ампутировать.

«В результате происшествия пострадавший потерял обе ноги», — приводится в публикации.

В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде переходившая железнодорожный переезд девочка в наушниках не заметила приближающуюся электричку и попала под состав. По счастливой случайности подросток выжила. После инцидента в РЖД дали свод рекомендаций, как себя вести, находясь вблизи железнодорожных путей.