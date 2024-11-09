РЖД после чудесного спасения девочки в Подмосковье призвали снимать капюшон и наушники при переходе путей

В «Российских железных дорогах» на фоне случая в городе Сергиев Посад в Московской области с чудом выжившей девушкой, попавшей под электричку, настоятельно рекомендовали переходить пути исключительно в установленных местах, не отвлекаться на телефон и обязательно снимать наушники.

Минувшим днем в пятницу, 8 ноября, в подмосковном Сергиевом Посаде девочка в наушниках выскочила перед приближающимся составом и попала точно под поезд. Однако каким-то чудесным образом осталась жива, получив только перелом руки.

«РЖД напоминают, что нужно быть предельно внимательными при переходе через железнодорожные пути, убедиться в безопасности маневра. Переходить пути только в установленных местах и в отсутствие приближающегося поезда. При этом обязательно снять капюшон, наушники и отвлечься от смартфона», — цитирует РИА Новости заявление РЖД.

В компании отметили, что ребенок в Подмосковье не обратил внимание на красный свет и оказался лицом к лицу с приближающейся электричкой исключительно из-за своей невнимательности и беспечности. В РЖД напомнили, что для остановки состава требуется время. И забывать это, надеясь на авось, себе дороже.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Красноярском крае.