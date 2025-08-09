В Нижегородской области вечером 9 августа случилось ЧП с колёсной парой пригородного туристического поезда № 6904, который следовал по маршруту Арзамас — Нижний Новгород. Об этом стало известно из сообщения в официальном Телеграм-канале Горьковской железной дороги.

В результате происшествия, к счастью, никто не получил травм, как сообщается в пресс-релизе.

«Произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на станцию Арзамас-1 пассажирский поезд был доставлен другим локомотивом. После этого поезд продолжил движение по маршруту. Инцидент не отразился на расписании других пассажирских составов.