Поезд сошел с рельсов под Белгородом из-за атаки двух украинских дронов-камикадзе

Как передает «База», инцидент с подрывом железнодорожного полотна произошел еще вечером 10 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Как рассказал машинист локомотивной бригады товарного поезда «Лиски - Старый Оскол» около 22 часов вечера состав был атакован беспилотниками-камикадзе. Один из них попал в хвостовую часть поезда, а другрй взорвался прямо перед локомотивом.

Результатом атаки дронов стал сход с рельсов 15 пустых товарных вагонов.

Также повредились контактные опоры и железнодорожные пути. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия ведутся восстановительные работы.