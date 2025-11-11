Поезд в прошлое: в Кашире расскажут, кто стоял у истоков Павелецкой линии
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Каширском краеведческом музее 15 ноября пройдут пятые краеведческие чтения. В этом году мероприятие посвятят 125-летию открытия железнодорожной линии Павелец — Москва.
Гостей ждут увлекательные доклады об истории региона и выдающихся личностях. Среди тем — история рода Раевских, биография комкора Сергея Меженинова и рассказ о создателях Павелецкой железной дороги.
Начало в 13:00, место проведения — актовый зал Каширского краеведческого музея (ул. Советская, 46). Вход свободный.