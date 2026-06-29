Поезд вместо бензина, катер вместо такси: инструкция по Крыму-2026 от тех, кто только вернулся

С 26 июня Крым и Севастополь живут в режиме чрезвычайной ситуации регионального уровня, который ввели глава республики Сергей Аксенов и губернатор Михаил Развожаев. Главная цель — расчистить бюрократические препоны, чтобы власти могли без проволочек закупать генераторы, топливо, ускорять аварийно-восстановительные работы и гибко перестраивать госзакупки.

Для бизнеса режим ЧС — это юридический инструмент: через Торгово-промышленную палату можно доказать форс-мажор и уйти от штрафов, если контракт сорван именно из-за обстоятельств непреодолимой силы. Для жителей — гарантия, что государство компенсирует ущерб, например, за сгоревшую из-за скачков напряжения технику. При этом для обычных людей и туристов ничего не изменилось: никаких ограничений на передвижение, никаких комендантских запретов.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, на полуострове сейчас отдыхают от 150 до 200 тысяч человек. Тюменка Виктория Шилова, только что вернувшаяся из-под Алушты, обрисовала картину полноценно работающего курорта. Отели, кафе, магазины, рынки, транспорт — все функционирует. Веерные отключения света случаются, но там, где есть генераторы, они незаметны, а где нет — энергоснабжение восстанавливают за час-два.

«Отдыхающих в Крыму достаточно много — люди, которые хоть раз побывали здесь, уже не хотят отдыхать в Анапе, Сочи или Адлере», — рассказала она «Нашему городу».

По словам Виктории, уникальный климат, горы, чистейшее море и знаковые места вроде Нового Света и Золотых ворот делают другие курорты пресными. Пара с мужем выбирает Крым не первый год, и если бы представилась возможность, девушка вернулась бы туда не задумываясь. Финансовый аргумент тоже весом: самостоятельным туристам реально уложиться в 100-120 тысяч рублей на двоих за месяц без учета дороги. Комнаты с кондиционером стартуют от 1200 рублей, обед в столовой — от 500 рублей на пару, экскурсии — 2000-4000 рублей, а Карадагский дельфинарий и вовсе бесплатен. Для сравнения, в Сочи съемное жилье начинается от 4500 рублей, а чек в кафе — от 700 рублей с человека.

На рынках, особенно в Старой Феодосии, можно найти местные овощи по умеренным ценам, если не лениться торговаться и обходить сетевые магазины стороной. Сами крымчане встречают постоянных гостей как старых знакомых, предоставляя скидки и создавая островок стабильности.

Идеализировать, впрочем, не стоит. Периодически слышны хлопки, похожие на учебные стрельбы. Сама Виктория дважды становилась свидетельницей работы ПВО — сначала приняла звуки за гром, пока хозяйка не объяснила. Автомобилистам советуют заправляться до въезда на мост, так как на полуострове для физических лиц действуют ограничения; опытные путешественники сейчас выбирают поезд. Между городами хорошо развита автобусная сеть и водное сообщение — катера и катамараны, так что проблем с перемещением не возникает.

Крым сегодня живет в двух измерениях: в одном — экономическая мобилизация и логистические штабы, в другом — неизменный шум прибоя и радушие тех, кто считает полуостров своим домом.