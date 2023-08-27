«Погиб до получения посылки»: бумажный танк от младшей сестры не успел порадовать бойца

Молодой отец и заботливый брат Александр Семенов погиб на передовой, сражаясь с нацизмом. Для его семьи это большая потеря, ведь родные до последнего молились за своего Сашку, слали ему посылки и надеялись на лучшее.

Как вспоминает мама бойца Ирина, Саша очень любил преподносить подарки. Иногда казалось, что он рад больше, чем получатель этого презента. Причем подарки не всегда были материального свойства.

«Сын писал стихи, и первым слушателем была я. Помню, как на день рождения он посвятил мне песню и сделал клип из фото. Как же это было мне дорого и до слез приятно! Санька играл в спектаклях. Но когда решил посвятить свою жизнь службе, все былые увлечения отошли на второй план», — отмечает Семенова.

Александр очень гордился тем, что стал военным. С мамой он всегда был мягким, но на службе парень преображался.

«Как-то позвонила ему на работу и даже не сразу узнала его голос: это был командирский мужской бас. Тогда я поняла, что на работе мой мальчик — это серьезный мужчина», — признается женщина, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У Саши были младшие брат и сестра. Брат младше на шесть лет, а сестра — на 18. Маленькая сестричка Алина очень любила Сашу.

«Когда сын уже был на СВО, Алина смастерила ему открытку. Мы ее отправили, но получить ее сын не успел — погиб до получения посылки. Через три месяца эта открытка, которая побывала на передовой, вернулась к нам», — говорит Ирина.

Фото: [ из личного архива семьи Семеновых ]

Ранее мы рассказывали, как рос Александр Семенов, и что сказал, когда у него родился сын.