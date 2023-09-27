«Погиб или тяжело ранен»: мать десантника получила страшные вести, но нашла сына живым

Двадцатилетний Артур Харисов за несколько месяцев на передовой был дважды ранен. Дважды он заставлял сердце матери замирать от страха, и дважды ему везло. Но все же роковой день настал: американские ракеты достигли своей цели.

Молодой десантник отправился под Изюм 20 апреля 2022 года. Там шли страшные бои, и украинцы без устали обстреливали 234-ый полк, в котором служил Харисов. Мать бойца Наталья Степченко вспомнила, что первое ранение ее сын получил в мае. Тогда же Артур потерял близкого друга и сильно переживал.

«После госпиталя сына сразу отправили обратно, хотя от 234-го полка почти ничего не осталось. И вот опять потянулось время, было постоянное ожидание звонка. И тут в нашем «мамбате» — группе мамочек псковских контрактников — прошло известие, что Харисов погиб или тяжело ранен», — содрогнулась Степченко.

Это было вечером, и горячая линия псковской дивизии уже не работала. Тогда Наталья рвала и метала — сделать ничего было нельзя.

«Я думала, я эту ночь не переживу. А потом пришло СМС от сына: «Я живой, меня уже отправили в Ростов», — рассказала женщина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После госпиталя Артура отправили в часть. Туда он приехал 12 июня, и до 20 июля мать бойца жила спокойной жизнью: каждый день разговоры, поцелуйчики, смайлики. Но 20 июля ее сына опять отправили на передовую, и снова начались бессонные ночи, ожидания звонка и запросы на «горячую линию».

«А 19 августа долгожданный звонок: думала, опять ранение, но нет, все хорошо, просто не было связи. Они сидели в Белогоровке, где боев как таковых не было, а потом началось. Их выбили оттуда, потом окружение, и вот звонок 27 сентября: «Маман, расслабься, я в тылу, 80 км от линии фронта», — отметила Наталья.

Артура поставили в охранение штаба 29 сентября, а 30 сентября подписали рапорт на отпуск. Но украинский диверсант сдал координаты штаба, и туда прилетели четыре ракеты HIMARS. В здании обрушилась плита, и всех офицеров придавило. В отпуск Артур так и не пришел.

Ранее мы рассказывали, как жил и почему пошел на фронт Артур Харисов.