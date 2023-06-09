Погиб или все-таки жив: Кирилл Стремоусов внезапно вышел в эфир в своем аккаунте в соцсетях
Фото: [скриншот с видео]
Аккаунт трагически погибшего в ноябре 2022 года замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова впервые проявил активность. То ли кто-то за него, то ли сам Стремоусов начиная с 6 июня каждый день активно постит в него новости, а также высказывает свою позицию на происходящее в зоне СВО в Херсонской области
Началом активности стал недавний подрыв киевскими боевиками Каховской ГЭС. В этот день впервые на странице Стремоусова появился первый пост с осуждением произошедшего и словами поддержки жителям подтопленных городов и поселков Херсонской области.
Фото: [скриншот]
Напомним, Кирилл Стремоусов стал одним из руководителей региона после освобождения Херсонской области российскими войсками. С самого начала слухи о гибели Стремоусова не подтверждались, а данные об обстоятельствах гибели разнились.
Попытка корреспондента Подмосковье Сегодня через бот связаться со Стремоусовым успеха не принесли. Пока никто на сообщение не ответил. Все происходящее заставляет задуматься, а не была ли трагическая гибель замглавы российского региона простой инсценировкой?
Кирилла Стремоусова не стало 9 ноября 2022 года. Его гибель в ДТП подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По имеющимся данным, причиной автокатастрофы мог стать опасный маневр водителя грузовика, двигавшегося по автотрассе. Кирилл Стремоусов находился в бронированном внедорожнике Lexus и стал жертвой аварии.