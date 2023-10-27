Погибла 18-летняя дочь: незадолго до покушения Царев пережил личную трагедию

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, совершенное в Ялте, заставило снова о нем заговорить. Сейчас экс-парламентарий находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Последние два года Царев жил затворником в самом центре города на территории санатория имени Кирова, который приобрел в прежние времена.

«Олег любил гулять по городу совсем без охраны. Многие его знали в лицо, у него очень приметная внешность, на улицах Ялты с ним здоровались. Охраны, по крайней мере до последнего времени, у него не было, была своя небольшая служба безопасности», — рассказал на условиях анонимности корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» один из друзей Царева.

По его словам, экс-депутат Рады был «очень радушным, открытым, гостеприимным» человеком.

«Он любил принимать друзей в своем санатории. К сожалению, все изменилось после скоропостижной гибели дочери Кати летом 2021 года. Причиной смерти называли и суицид, и наркотики, и даже коронавирус, она училась в очень дорогой школе за границей», — продолжил анонимный источник.

Сам Царев нашел в себе силы публично рассказать, что его 18-летняя дочь умерла от гематомы, которую не диагностировали вовремя. После этой трагедии, констатировал наш собеседник, экс-депутат стал более закрытым и менее гостеприимным.

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