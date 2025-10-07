Погибшего из-за крокодила рыбака нашли через 7 часов

В Бангладеш крокодил утащил рыбака в воду, от полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего нашли спустя несколько часов. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на новостной портал Bdnews24.com.

Известно, что 32-летний Субрата Модал с товарищами ловил крабов в мангровом лесу Сундарбан. На обратном пути через канал на него напал крокодил, схватив за ногу и утащив под воду. Спасти рыбака не удалось. Весть о трагедии быстро дошла до деревни.

Во время поисков местные жители увидели крокодила с телом Модала в пасти, но хищник скрылся. Спустя час крокодил отпустил тело, которое и вытащили на берег. Мужчина был мертв. Власти пообещали семье погибшего компенсацию в 300 тыс. така (около 199 тыс. руб.).

