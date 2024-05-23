Погибшего президента Ирана Раиси похоронили в Мешхеде

По данным агентства Tasnim, в городе Мешхеде в четверг, 23 мая, был похоронен иранский президент Эбрахим Раиси.

В публикации издания сообщается, что Эбрахим Раиси совершил ритуальный обход вокруг мавзолея имама Резы, а теперь навсегда покоится с миром в Мешхеде. Туда было доставлено тело погибшего президента, а ранее с ним прошли церемонии прощания в других городах Ирана, в частности Тебризе, Тегеране.

Сейчас же тело погибшего похоронено в мавзолее имама Резы, восьмого из 12 имамов, которых почитают шииты в Иране.

Напомним, что вертолет потерпел крушение 19 мая недалеко от района Верзеган. При авиакрушении погиб не только иранский президент Раиси, но и глава МИД Хосейна Амира Абдоллахиана.