Погибшего военкора Журавлева и попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят орденами

Все попавшие под недавний обстрел ВСУ кассетными боеприпасами под Запорожьем журналисты получат Орден «За заслуги перед Запорожской областью».

Что касается погибшего военкора информагентства РИА Новости Ростислава Журавлева, то ему орден будет присвоен посмертно. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Журналисты «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью», — написал Балицкий в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, в субботу, 22 июля, стало известно, что работающие в зоне специальной военной операции на Украине военкор РИА Новости Ростислав Журавлев и фотокорреспондент Константин Михальчевский попали под украинский обстрел. Первый скончался от полученных ран, второй госпитализирован, сейчас состояние Михальчевского медики оценивают как стабильно тяжелое.