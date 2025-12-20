Погибший от взрыва в Химках подросток состоял в группе диггеров

По предварительным данным, погибший и пострадавший подростки состояли в сообществе диггеров и увлекались исследованием заброшенных объектов. В течение нескольких лет они находили и приобретали различные предметы, включая патроны для противогазов, которые впоследствии взрывали, сообщает телеграм-канал Shot.

Одна из версий произошедшего указывает на то, что патрон РП-4 мог детонировать в рюкзаке после контакта с водой, пролившейся из бутылки. В результате взрыва 13-летний подросток скончался на месте до прибытия медиков. Второй несовершеннолетний, 2010 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Также госпитализирована женщина 1974 года рождения, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Ранее в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка.