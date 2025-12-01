«Погода-качели». Аномальное тепло и резкие перепады температуры в России: чем это грозит людям с диабетом?

Аномально теплая погода, установившаяся в декабре, представляет особую угрозу для людей с диабетом.

По словам врача-эндокринолога и диабетолога Анаса Альфараджа, резкие температурные изменения значительно повышают риск неконтролируемых колебаний уровня сахара в крови.

Во многих российских регионах наблюдаются аномальные погодные условия: перепады между дневными и ночными температурами достигают 10-15 градусов, а показатели влажности и атмосферного давления меняются несколько раз в сутки. Такая нестабильность создает серьезную дополнительную нагрузку на организм.

«Когда температура резко падает, потребность в инсулине растёт. Но если уже на следующий день наступает потепление, скорость всасывания возрастает, и препарат действует быстрее. Это создаёт существенные риски резких скачков сахара. Нужно обязательно отслеживать все скачки», – рассказал Альфарадж.

Медик отметил, что пациенты с диабетом обладают повышенной метеочувствительностью. Для них перепады погоды – это не просто временный дискомфорт, а прямой фактор, влияющий на уровень гликемии.

Существенную помощь в поддержании стабильного состояния могут оказать современные технологии. Системы непрерывного мониторинга глюкозы, такие как СТ14, позволяют в реальном времени отслеживать динамику показателей и своевременно замечать негативные тенденции, что особенно критично в периоды нестабильных погодных условий.

