Погода на стороне луховичан: округ подготовился к устранению любых последствий весеннего разлива

Согласно предварительным прогнозам, ожидается значительное повышение уровня воды в реках. Не исключено, что случится подтопление некоторых дорог.

Региональное правительство проинформировано о проблеме и принимает профилактические меры. В ходе заседания губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Луховицы — один из проблемных городских округов в период весеннего разлива.

В настоящее время уровень воды в Оке даже убавился. Однако опыт прошлых лет показывает, что ситуация может измениться внезапно, поэтому администрация округа активно готовится к половодью.

«Работаем в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Московской области. Проводим подомовые обходы, жителям с хроническими заболеваниями предлагаем лечь в больницу, чтобы не возникло ситуаций, когда человека придется транспортировать по воде. Заключаем договоры на предоставление продуктов питания, на увеличение их запасов и медикаментов. В каждом населенном пункте, который окажется отрезанным от «большой земли», будет дежурить пост пожарной охраны и медицинский работник. Старостам населенных пунктов будет выдан пакет с медикаментами первой необходимости», — сообщил начальник отдела по безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Луховицы Евгений Мазаев.

Снег тает постепенно, потому что днем держится плюсовая температура. Она опускается до минусовых значений ночью.

Однако прогнозы синоптиков неутешительные, ведь снега этой зимой выпало намного больше, чем обычно.

«За предыдущую неделю вода ушла больше чем на метр – в минус. Сегодня вода остановилась. За прошедшие сутки вода не ушла, так что, думаю, ближайшие 2-3 дня, в зависимости от погоды, начнется приход воды – начнется таяние снега и будет плюс по воде. Как быстро все будет, зависит от погоды. Сейчас погода нам помогает», – проинформировал Евгений Мазаев.

В случае изменения погодных условий, может начаться резкое потепление. Тогда и вода начнет быстро прибывать. Как показывает практика прошлого года, перелитыми могут оказаться несколько дорог.

«В первую очередь, будут отрезаны Слемские Борки. Туда сотрудники ГИМС станут на катере доставлять продукты питания и медикаменты. Также «отрежутся» Гольный Бугор, Любичи и Ловцы, но там будет понтонная переправа работать. Если перельет под поселком Красная Пойма, то там пустим машину повышенной проходимости. Под Бастановой горой, где тоже традиционно переливает, ходит транспортер ПТС сотрудников МЧС, которые на нем перевозят людей через воду. Также – отделение Овощное в Дединово и Лисьи Норы», – отметил Евгений Мазаев.

Администрация городского округа Луховицы призывает жителей не паниковать. Во-первых, все оперативные службы контролируют ситуацию ежедневно. Ведомства обмениваются отчетами и делятся прогнозами. Не зря говорят, что раз предупрежден, значит, вооружен.

Во-вторых, весенний разлив происходит каждый год. Местная власть держит связь с управлением МЧС России по Московской области. В случае возникновения подтопления имеется необходимое оборудование, техника. Сотрудник каждого ведомства знает, как в условиях ЧС организовать работу эффективно.