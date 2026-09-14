Погода заставила змей в Подмосковье сцепляться в клубки

В нацпарке «Лосиный остров» в Московской области ужи двинулись на свои зимние квартиры. Массовая миграция к местам спячки началась: рептилии спешат укрыться в земле до устойчивых холодов. Об этом REGIONS сообщили в пресс-службе заповедника.

Змеи ищут убежища поглубже — туда, где почва не промерзает и не скачет температура. В ход идут брошенные норы грызунов, пустоты под корнями старых деревьев и кучи валежника.

Биологи нацпарка отмечают: обычно ужи зимуют вместе, но попадаются и одиночки, облюбовавшие самые сухие и глубокие щели. Как только столбик термометра опускается ниже плюс десяти, обмен веществ у рептилий замедляется, и они впадают в оцепенение. Совместная спячка — хитрый эволюционный трюк: прижавшись друг к другу, змеи сокращают контакт с холодным воздухом и получают что-то вроде живого термоса.

Внутри норы царит строгий порядок. Тела переплетаются в плотный клубок, и каждый слой занимает свое место: крупные и выносливые особи уходят на глубину, где всегда плюсовая температура, а у выхода остаются те, кто проснется первым.

Сентябрь — время повышенной змеиной активности. Ужи торопятся закончить переезд до первых заморозков, поэтому попадаются на глаза куда чаще, чем летом.

Сотрудники парка напоминают: обыкновенный уж для человека и питомцев не опасен. При встрече достаточно не пугать его, не хватать и не загонять в угол — пусть спокойно ползет к своему убежищу, где проведет до апреля.