Погодная тревога: в Москве объявили оранжевый код погодной опасности

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают: с 21:00 сегодняшнего вечера до 09:00 утра понедельника столицу ожидает комплекс опасных явлений. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

Главный враг — ледяной дождь, редкое и коварное явление, которое превратит город в хрупкий каток. В Гидрометцентре РФ прогнозируют, что снег перейдет в дождь, а местами выпадут осадки в форме ледяных шариков. Именно они создают максимальную угрозу.

Механизм ледяного дождя — это многослойный атмосферный обман. Капли воды, падая из теплого слоя воздуха, проходят через приземный холодный и мгновенно замерзают, покрывая все вокруг прозрачной и скользкой ледяной глазурью. Эта корка смертельно опасна для линий электропередач, которые могут оборваться под тяжестью налипшего льда, и для деревьев, чьи ветви не выдерживают ледяного панциря.

Власти Москвы уже отреагировали на тревожный прогноз. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Состояние дорог и тротуаров находится на постоянном контроле, а техника готова к незамедлительному выходу для обработки улиц.

Городской комплекс хозяйства обратился к жителям через официальный Telegram-канал с рекомендациями. Пешеходам советуют передвигаться с предельной осторожностью, выбирать обувь с нескользящей подошвой и быть внимательными при переходе проезжей части. Автомобилистам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в этот период. Если поездка неизбежна, строгое соблюдение дистанции и резкое снижение скорости становятся не просто правилами, а вопросом безопасности.

В Подмосковье ситуация также тревожная, но объявлен желтый уровень опасности, который, однако, не отменяет рисков гололеда и налипания мокрого снега.

Ранее в МЧС предупреждали, что ночь на 23 ноября в Москве ожидается отложение мокрого снега и гололедица.