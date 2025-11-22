В Москве в ночь на 23 ноября ожидается ухудшение погодных условий: как обезопасить себя и детей?

Главное управление МЧС России по городу Москве в официальном телеграм-канале проинформировало жителей и гостей столицы об ухудшении погодной обстановки в ночь с 22 на 23 ноября.

По информации ведомства, с 21:00 до 08:00 прогнозируются осадки в виде мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на проезжей части и тротуарах. В связи с этим жителей и гостей убедительно призвали соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

По данным ведомства, важно выбирать безопасное место для парковки транспортных средств, которое защищено от падения сосулек и наледи. Во время пеших прогулок рекомендовано не приближаться к рекламным конструкциям и другим неустойчивым объектам.

По информации МЧС, водителям стоит соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию. Родителям советуют обеспечить постоянный контроль за детьми, не оставлять их без присмотра. Москвичей призвали проявлять бдительность и заботиться не только о своей безопасности, но окружающих людей.

«При необходимости звоните по телефонам "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01», — указано в сообщении МЧС.

