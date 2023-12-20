«Погоня из GTA»: в Кузбассе несколько экипажей полиции ловили дерзкого лихача

В городе Кемеровской области произошла захватывающая погоня за нарушителем, которую в Сети сравнили с сюжетом популярной серии игр.

Реальность, как бы не было грустно некоторым водителям, далека от GTA. Буйства на дорогах обычно заканчиваются печально: от лишения прав, до СИЗО и колонии. Об этом забыл гость Прокопьевска на Mitsubishi Outlander, который решил «повилять» на проезжей части прямо перед правоохранителями.

Сотрудники ГИБДД в районе Усятского пытались затормозить транспорт, но водитель нажал на газ и пытался скрыться. При этом погоня была длительной: мужчина успел проехать свыше 12 километров из одного конца города в другой. По пути он сбивал дорожные знаки, игнорировал пешеходные переходы и светофоры. Информацию об этом и видео погони публикует издание «Vse42.ru».

«Погоня как в GTA», — отреагировали пользователи Сети, посмотрев видео инцидента.

К погоне подключились сразу несколько экипажей полиции, и злоумышленника смогли задержать. Это оказался 24-летний житель села Терентьевское. Молодой человек взял машину отца без его разрешения, вдобавок к этому сел за руль сильно пьяным.

Как итог, на сельчанина составили семь протоколов. Ему грозит штраф в размере 48 000 рублей по административным нарушениям и лишние прав на два года.