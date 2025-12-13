«Погоня за баллами вместо знаний». Миронов предложил отменить ЕГЭ

Он заявил, что подготовка к единому госэкзамену (ЕГЭ) не отвечает задачам получения практических знаний и в итоге негативно влияет на качество образования в университетах.

Политик отметил, что в школах наблюдается парадокс: «нагрузка растет, а качество подготовки падает». По его мнению, это связано с тем, что усилия учеников сосредоточены не на освоении необходимого в современном мире материала, а исключительно на формате стандартизированных тестов.

«Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику», — подчеркнул Миронов.

Депутат убежден, что ЕГЭ является тормозом для развития всей образовательной системы.

«Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны, — сказал депутат. — А, значит, и не повысим уровень высшего образования — данные о большом числе учащихся, которые сдали ЕГЭ, но потом не "тянут" учебу в вузе, это убедительно подтверждают».

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ планирует расширить эксперимент по сдаче ОГЭ на ряд регионов.