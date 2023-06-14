Пограничники задержали эстонских полицейских, заблудившихся на границе с Россией

В пресс-службе PPA пояснили, что эстонские полицейские на квадроцикле ошиблись в выборе дороги, заехав вглубь территории России на несколько сотен метров. Они были сразу же задержаны российским погранотрядом.

«Во вторник российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков PPA, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией на квадроцикле. Они находились возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу», - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос, что делать с задержанными и как квалифицировать их правонарушение. Какой-либо информации от российских властей по факту произошедшего не поступало.