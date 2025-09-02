Похищенного россиянина променяли на колбасу и пять тысяч рублей

Мужчина получил 10 лет тюрьмы за участие в сети работорговли. Он продал человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, как сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник.

В Ставропольском крае завершился суд над 44-летним мужчиной, признанным виновным в торговле людьми. Как сообщили в пресс-службе судов региона, его приговорили к десяти годам лишения свободы. Следствие установило, что мужчина был участником преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми. Сообщается, что в начале 2019 года на территории нескольких районов края действовало преступное сообщество, состоящее из четырех банд.

Преступник познакомился с человеком, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Под предлогом помощи, его обманным путем доставили в город Михайловск, где незаконно удерживали. Позже, как выяснилось в ходе расследования, потерпевшего продали за 5 тыс. руб. и 50 кг колбасы. Покупатели планировали использовать его для работы на животноводческой ферме.

Ранее в Благовещенске полиция раскрыла серию разбойных нападений.