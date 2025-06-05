Похищенный в Москве Щепихин дважды лечился в психбольнице

Арег Щепихин, который был похищен в Москве и работал бизнес-тренером, ранее проходил лечение в психиатрическом учреждении. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash, ссылающегося на информацию, полученную от двоюродного брата блогера.

Родственник популярного блогера поделился с представителями прессы информацией о том, что тот обращался к специалистам в области психиатрии как минимум дважды за последние десять лет. Кроме того, по словам источника, Щепихин часто вступает в споры с недоброжелателями в сети, что приводит к проблемам со сном.

Напомним, ранее в интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что блогер Щепихин позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес мусульман.

3 июня на территории Ярославского вокзала в Москве произошло происшествие. Неизвестные лица насильно посадили в автомобиль Щепихина и увезли его в неизвестном направлении. В результате оперативных действий сотрудников полиции были задержаны шесть человек, подозреваемых в совершении данного преступления.

Утром 4 июня министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что чеченская полиция проводит проверку действий Арега Щепихина, а сам блогер «задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».