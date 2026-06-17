Похитивший ребенка россиянин избежал СИЗО

В Кузбассе суд избрал меру пресечения 18-летнему жителю Прокопьевска, обвиняемому в похищении 10-летнего мальчика. Как пишет VSE42.Ru , следствие настаивало на заключении под стражу, однако суд принял иное решение — запрет определенных действий. Подростка не отправили в СИЗО, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления.

По версии следствия, 6 июня 2026 года обвиняемый вместе с несовершеннолетним соучастником применили насилие к 10-летнему ребенку. Злоумышленники поместили мальчика в багажник автомобиля ВАЗ и вывезли в гараж. Там потерпевшему связали руки и ноги, после чего оставили его и вышли на улицу. Однако школьнику удалось самостоятельно освободиться от веревок и скрыться с места происшествия.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, ссылаясь на тяжесть совершенного преступления. Однако суд принял иное решение.

«Суд, учитывая данные о личности обвиняемого и материалы дела, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования», —сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Запрет определенных действий — это альтернативная мера пресечения, которая не предполагает изоляции от общества. Обычно она включает ограничения на общение с определенными лицами, на пользование интернетом и средствами связи, а также на выход из дома в определенное время.