Похоронный дом вырос на участке под гаражи: прокуратура Тайшета требует закрыть «Небеса»

Прокуратура Тайшета через суд добивается прекращения ритуальной деятельности похоронного дома «Небеса», выросшего на участках, предназначенных для гаражей и дорожного сервиса. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка началась после жалобы местного жителя, усомнившегося в законности размещения залов прощания в центре города, вблизи жилой застройки и других ритуальных объектов.

Совместно со специалистами Росреестра прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель Александр Бохонько приобрёл участок на улице Кирова, разделил его на несколько наделов с назначением «Хранение автотранспорта» и «Объекты дорожного сервиса», но с марта текущего года разместил в строениях малый и большой залы прощания, торговый зал ритуальной продукции, офис и помещение танатопрактика. В связи с этим бизнесмену внесено представление и возбуждено административное дело за нецелевое использование земли. Кроме того, Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований — ненадлежащую маркировку инвентаря и отсутствие оборудованной мусорной площадки, хотя эти недостатки признаны устранимыми.

По данным прокуратуры, предприниматель приобрёл участок из-за близости к действующему моргу и другим ритуальным агентствам, что превратило квартал в похоронный кластер. Сейчас он пытается узаконить постройки и изменить вид разрешённого использования, одновременно приступив к благоустройству территории — возводится кирпичный забор, планируется высадка крупных деревьев для создания визуального барьера. В надзорных органах отметили, что планы по переносу городского морга пока не реализованы из-за высокой стоимости, поэтому концентрация ритуальных объектов в этом районе сохранится. Если предпринимателю удастся узаконить строения через суд, объекты останутся, в противном случае последуют иски о запрете ритуальной деятельности или сносе самовольных построек. Окончательное решение примут после рассмотрения материалов административного дела.