Похороны под водой: найдено загадочное поселение древних майя на глубине озера в Атитлане

На дне вулканического озера Атитлан в высокогорье Гватемалы археологи обнаружили крупное поселение древних майя. Под водой сохранились площади, фундаменты домов и каменные памятники — стелы. Результаты исследования, которое проводила группа под руководством Хелены Барбы-Мейнеке из Национального института антропологии и истории Мексики, опубликованы в Journal of Maritime Archaeology.

Озеро Атитлан занимает площадь более 130 кв. км и расположено внутри вулканической кальдеры — котловины, образовавшейся после гигантского извержения. У этого водоема нет поверхностного стока, поэтому уровень воды здесь напрямую зависит от дождей, подземных источников, оползней и даже землетрясений. Геологи зафиксировали колебания уровня озера более чем на 10 метров. А землетрясение магнитудой 7,5 в 1976 году опустило его сразу на 1,8 метра.

Именно эти колебания, как поясняют исследователи, привели к затоплению поселения. Вода поднялась постепенно, не разрушив каменные стены, и законсервировала их на дне.

Однако найти руины оказалось непросто. Старые координаты охватывали территорию площадью около 6 кв. м. — слишком много для короткой экспедиции в условиях разреженного горного воздуха. В 2022 году команда проложила 70 км гидролокационных маршрутов и сузила зону поиска до участка под кодовым названием А4. Затем восемь водолазов по очереди работали в течение четырех дней, проведя под водой около 2400 минут, прежде чем достигли известных структур.

Ученые подтвердили: обнаруженные сооружения — платформы, прямоугольные комнаты, сгруппированные по размеру, и стелы — были построены как жилые помещения, а не как место для ритуалов и жертвоприношений. Участок А4, по словам Барбы-Мейнеке, явно соответствует определению «подводного культурного ландшафта» — затопленного места, которое когда-то активно использовалось людьми для повседневной жизни.

Неглубокий разведочный шурф рядом с одним из памятников прорезал пять слоев осадочных пород. На глубине 15 метров ниже современного уровня воды исследователи нашли палеопочву — древний погребенный слой земли, по которому когда-то ходили люди. Фрагменты керамики и обломок обсидиана из более глубокого слоя ила позволили датировать период заселения поздним доклассическим периодом — приблизительно с 350 года до нашей эры по 250 год нашей эры. Слои свидетельствуют о том, что остров затопило быстро, после чего он оставался влажным, что помогло защитить древесину и другие хрупкие остатки от эрозии.

Важно, что все найденные предметы после фиксации улик вернули обратно в раскоп, а яму заделали. Такова была предварительная договоренность с местным сообществом — народом ц’утухиль, прямыми потомками майя, проживающими в районе озера. В их верованиях древние места обладают особой значимостью и несут в себе бремя ответственности. Местные жители не просто одобрили проект с берега: их согласие определило цель работы с самого начала. Представители общины входили в комиссию по обеспечению прозрачности, местный дайвер прошел обучение у археологов, а результаты были представлены в виде моделей, которые сообщество могло изучить.

Старое название участка теперь оспаривается. Община предложила три варианта названия на языке ц’утухиль для затопленного поселения. Переименование имеет принципиальное значение, поскольку от названий зависит, останутся ли руины обособленными археологическими объектами или же будут связаны с предками и современной жизнью.

Авторы исследования также отмечают давление со стороны евангелических и ортодоксальных католических групп, из-за которого споры о культурном наследии становятся частью современной политики. Таким образом, под водой находится не только археологический объект, но и живой конфликт о памяти, авторитете и праве голоса. Затопленное поселение, возможно, не единственное. Реконструкции уровня озера указывают на наличие других бывших островов вокруг Атитлана. Масштабы озера, сохранившиеся памятники и, возможно, погребенная древесина делают это открытие одним из самых необычных в Мезоамерике. Проект выявил не просто руины, а работающую модель совместного управления наследием, где прошлое говорит с настоящим на равных.

