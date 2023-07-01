«Похожа на очень яркую звезду»: жители Москвы и Подмосковья будут наблюдать полет МКС на фоне Сатурна и Юпитера

Сегодня москвичи и жители Подмосковья смогут увидеть в ночном небе станцию МКС. Астрономы-любители уже приготовились наблюдать за этим зрелищем. Как говорит астроном Игорь Тирский, пролет МКС будет похож на движение по небу яркой звезды.

По словам популяризатора астрономии и космонавтики, выпускника МАИ, «звезда» эта будет настолько яркой, что ее будет хорошо видно невооруженным глазом, хотя в эти дни в Москве практически нет полной темноты, поскольку мы еще находимся в периоде белых ночей.

«Полная астрономическая ночь возвратится лишь в августе, но даже в это время МКС будет неплохо видно. Главное, знать, куда смотреть, а смотреть надо юго-восток, желательно около горизонта, и вы увидите пролет яркой звездочки. Она начнет лететь оттуда, куда садилось солнце: с запада на восток», — отмечает Тирский в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Любители могут посмотреть детали полета МКС, включая время, высоту и карту пролета. Они доступны на сайте, где справа вверху можно выбрать местоположение и в меню нажать на «МКС». Например, на 03 июля для Москвы пролет будет выглядеть так.

«Эти полеты примечательны тем, что будут проходить рядом с яркими планетами, такими как Сатурн и Юпитер, так что обязательно посмотрите на небо! К сожалению, этот сезон полетов будет проходить поздно ночью и уже под утро, но зрелище того стоит», — уверен астроном.

Пролет мимо Сатурна будет в 02:47 по Москве 3 июля. А 10 июля МКС можно будет наблюдать уже в полночь, при этом станция станет еще ярче, а небо уже будет достаточно темным. К этому моменту вы сможете насладиться красивым пролетом Международной Космической Станции по сумеречному небу.

«К середине июля заканчивается сезон белых ночей, а пролеты МКС продолжатся, они будут доступны уже в вечернее время. Например, 19 июля яркий пролет можно будет наблюдать в 22:22 — станция пролетит с запада на восток и «упрется» прямо в восходящий Сатурн!» — предвкушает Тирский.

А еще на траектории полета станции окажется звезда Арктур — одна из самых ярких звезд неба северного полушария.

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