Похудевшая Нетребко похвасталась стройными ногами под коротким платьем

Анну Нетребко, выступающую на сцене в качестве оперной певицы, знают многие. Своя армия фанатов у звезды собралась не только в России, но и за границей. Вероятно, это не только благодаря таланту артистки. Ведь ее внешность тоже очень цепляет, чем Нетребко неустанно пользуется.

Недавно она опубликовала свежий снимок, на котором позирует в розовом девчачьем платье. Одни уверены, что оно ей не к лицу, другие же пишут восторженные комментарии. Сама Анна Нетребко более, чем счастлива в подобном образе, судя по снимку. На нем, кстати, она оголила длинные и стройные ноги, которые приковывают взгляд не только мужчин, но и ее завистниц.