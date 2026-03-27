Похвалил Lada и уехал на Mercedes: странное поведение главы АвтоВАЗа попало на видео

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в разговоре с журналистом Александром Юнашевым заявил, что отечественная марка уверенно занимает лидирующие позиции на российском авторынке. По его оценке, доля Lada составляет порядка четверти от общего объема продаж, тогда как ближайшие преследователи из Китая отстают минимум в два раза, пишет Life.ru.

Отвечая на вопрос о конкуренции, руководитель компании подчеркнул, что опасаться соперничества не стоит — на вызовы нужно отвечать взвешенными решениями. Он отметил, что иллюзией было бы полагать, будто предприятие может существовать в бесконкурентной среде. Соколов добавил, что работа ведется в реалиях текущего рынка, будь то взаимодействие с отечественными производителями или борьба с прямым импортом.

Отдельно глава «АвтоВАЗа» высказался о механизме утилизационного сбора. По его словам, эту меру нельзя назвать классической господдержкой — она носит регулирующий характер. Те компании, которые вкладываются в локализацию производства, получают компенсацию, тогда как адресных мер поддержки в балансе предприятия нет.

После завершения беседы Соколов сел в автомобиль Mercedes и покинул место встречи.