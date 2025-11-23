Похвастался сумкой от Versace: российского блогера хотят отправить за решетку в ОАЭ

Российский блогер Хизри Запиров (известный как Хиза) сообщил, что столкнулся с уголовным преследованием в Дубае из-за видео, на котором он дарил знакомой сумку Versace. Слова интернет-звезды приводит РЕН ТВ в своем телеграм-канале.

По словам Хизы, в кадр случайно попала незнакомая девушка, которая после публикации ролика подверглась критике со стороны подписчиков и обратилась в полицию с заявлением о съемке без ее согласия.

Юридически потерпевшая права. По законам ОАЭ, съемка людей без разрешения действительно является уголовным преступлением. Запиров надеется на примирение сторон — вероятно, через компенсацию и удаление видео, но если соглашение не будет достигнуто, ему грозит до полугода пребывания в стране до решения суда.

История — практическая рекомендация для всех, кто снимает контент в ОАЭ — важно получать согласие всех людей, попавших в кадр, либо использовать технические средства для размытия лиц перед публикацией. Также проще вовсе снимать так, чтобы никто кроме близких или себя не попадал в кадр.

