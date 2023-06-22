Поиски пропавшего батискафа «Титан» продолжаются на дне Атлантического океана

Спасатели начали поиски батискафа «Титан» на дне Атлантического океана, но найти аппарат также не удается. Об этом журналистам в четверг, 22 июня, сообщила Береговая охрана США.

Батискаф пропал в минувшее воскресенье. Он совершал туристическое погружение к затонувшему в 1912 году лайнеру «Титаник». На порту находятся пять человек – британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман, а также директор компании OceanGate Стоктон Раш, которая занимается подводными экспедициями к «Титанику».

В Белом доме отметили, что власти следят за поисками пропавшего аппарата. По одной из версий, «Титан» мог врезаться в риф и отклониться от маршрута. Еще одна версия заключается в попадании аппарата в течение, которое также отклонило его от маршрута.

Спасатели сообщали, что слышали шум в толще воды, похожий на стук. Определить откуда он исходил им не удалось.

Ранее в компании OceanGate сообщили, что с помощью пропавшего батискафа ученые должны были собрать образцы ДНК на месте крушения «Титаника».