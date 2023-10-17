Поиски пропавшего на Камчатке мужчины продолжаются

Как пишет ТАСС , охотник, вышедший охотиться на зайцев, пропал еще вечером в понедельник, шестнадцатого октября 2023 года. Предположительное место, где он мог затеряться – Козельский вулкан. Там местные спасатели продолжают исследовать территорию.

Минувшим поздним вечером оперативным службам поступило сообщение о том, что в районе вулкана пропал один мужчина, который еще утром вышел на охоту вместе с двумя товарищами. Все они договорились сообщать друг другу о контрольных точках прибытия, но один из охотников не пришел в назначенный час.

Таким образом, на место отправили сотрудников спасательного центра МЧС России вместе с кинологическим расчетом, а также спасателей КГКУ «ЦОД». Однако, их работе сильно мешал плотный туман и слабая видимость из-за плохих погодных условий. Поэтому поиски продолжились наутро семнадцатого октября, в более светлое время суток.